Fußball-Kreispokal KFC dominiert bei Jungen, Bayer bei den Mädchen

Beim Pokalendspieltag der Fußballjugend des Kreises Kempen-Krefeld auf der Sportanlage am Vennberg in Brüggen war der Nachwuchs des SC Bayer Uerdingen in gleich fünf Altersklassen erfolgreich und sicherte sich da jeweils den Pokal der Volksbank Krefeld. Niederrheinligist TSV Meerbusch schnappte sich mit einem Kantersieg (13:0) gegen die JSG Tönisberg/St.Hubert aus der Kreisleistungsklasse bei den A-Junioren den Pokal und bei den D-Junioren besiegte Meerbusch Bayer Uerdingen mit 3:1.