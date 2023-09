Fußball-Bezirksliga Hülser SV will im Derby gegen den VfL Willich den Bock umstoßen

Auch wenn in der Fußball-Bezirksliga erst fünf Spieltage ins Land gegangen sind, ist die Bilanz des Hülser SV mit zwei Punkten arg dürftig. Der Bock muss dringend umgestoßen werden, wobei das am Freitagabend im Heimspiel gegen den VfL Willich geschehen könnte. Der kommt aber mit breiter Brust zum Hölschen Dyk, denn er feierte vergangenen Sonntag gegen Bockum sein erstes größeres Erfolgserlebnis dieser Spielzeit. „Wir wussten, dass es eine schwere Saison wird. Die aktuelle Entwicklung kommt, auch wegen größerer personeller Probleme, nicht überraschend. Aber zuletzt ging es Schritt für Schritt aufwärts. Ein Punkt gegen Waldniel, die danach den Spitzenreiter VfR Fischeln entthronten, und in Grefrath standen wir dicht vor einem Unentschieden“, ist sich Trainer Andre Wienes ziemlich sicher, das es bald den ersten Dreier gibt. Von Unruhe im Umfeld, wie es woanders bei der sportlichen Zwischenbilanz schon einmal vorkommt, keine Spur. Viele in Hüls erinnern sich noch zu gerne an die vergangene Saison. Als Neuling mischten die Grünhemden die Klasse förmlich auf, waren vom zweiten bis vierten Spietag sogar Tabellenführer, nach der Hinrunde Vierter und endete am Ende trotz einer unverkennbaren Talfahrt in der Rückrunde mit 46 Pluszählern immerhin noch auf Platz sieben.