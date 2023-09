Interview Heiko Vogel „Es wäre sehr viel möglich gewesen“

Vogel Sicherlich wäre sehr viel möglich gewesen. Aber Mikhail Ponomarev, von dem die finanziellen Mittel stammten, war in sportlichen Fragen für Inputs ja einfach nicht offen, im Prinzip unbelehrbar. Bei den Möglichkeiten denke ich in Summe auch an die Historie des Vereins, das Flair des vorhandenen Grotenburgstadions, in dem wir während dieser Zeit leider nie spielen durften, und die sehr breite Fanbase dieses Vereins. Letztere konnte ich ja nach dem Sieg im Niederrheinpokal in Wuppertal hautnah erleben und genießen.