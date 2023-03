Am Samstag wird gefeiert Harald Kam – ne Kriewelsche Jung

Ähnlich äußert sich auch der frühere Uerdinger Profi Horst Riege, der 1991 zu Preußens Trainerstab in der seinerzeit drittklassigen Oberliga gehörte. „Ich habe diesen laufstarken, technisch starken, aber gleichwohl stets uneigennützig spielenden Akteur als 18-Jährigen hoch in die erste Mannschaft geholt. Einen Sprung, den er problemlos geschafft hat“, sagt Riege in der Rückschau. Um dann anzufügen: „Für einen Trainer war er ein sehr angenehmer Spieler.“ Diese offensichtliche Sympathie war es auch, die dazu führte, dass Kam zum ersten und bis dato zugleich auch einzigen Mal Krefeld verließ. Und zwar nach Münster zum Studium der Wirtschaftswissenschaft. „Ich hatte gute Kontakte zur zweiten Mannschaft von Preußen Münster und so konnte Kam auch während seines Studiums höherklassig spielen“, so Riege. Und ganz nebenbei sein Studentenleben finanzieren.