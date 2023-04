Fußball-Beziksliga Gerrit Lenssen trifft drei Mal für den SSV Grefrath im Kellerduell

Verrücktes Spiel in Vorst, Willich geht trotz guter Vorstellung beim Tabellenführer leer aus, erster Schiefbahner Sieg in diesem Jahr, SSV Grefrath mit starkem Auswärtsauftritt und Hülser SV in Giesenkirchen knapp geschlagen. Das sind die Schlagzeilen aus der Gruppe 3 der Fußball-Bezirksliga. Für den VfL Tönisberg gab es in der Gruppe 4 den nächsten Rückschlag, wobei nach unten nichts mehr anbrennt.