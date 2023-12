Eine Frage des Charakters SC St. Tönis vom Abstiegskandidat zur Mannschaft der Stunde

Die Ausgangslage Unter Thamm agierte der SC keineswegs wie ein Abstiegskandidat. Was fehlte, war das Spielglück, das einige Punkte kostete. Dass Kapitän Dominik Dohmen einige Spiele fehlte und Mario Knops sich schwer verletzte kam erschwerend hinzu. Durch die anhaltend fehlenden Erfolgserlebnisse litt zunhemend der Glaube an die eigenen Fähigkeiten. Als auch noch die Leistungsträger schwächelten, trübten schwache Auftritte das Bild zusätzlich. Der Verein musste reagieren. Trotz kontroverser Ansichten in der Sportlichen Leitung folgte die Trennung, die am Ende ob des drohendes Abstiegs alternativlos erschien. Schließlich ging es um um mehr, als die Mannschaft in der Oberliga zu halten.