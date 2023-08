Fußball-Bezirksliga VfR Fischeln erwartet das Kanonenfutter aus Hüls

Schulterzucken Reih‘ um war beim Hülser SV angesagt, wobei Trainer Andre Wienes auch Argumente für die Packung hatte. „Wir haben einen Kader von 31 Mann. Davon standen mir zuletzt und auch in Fischeln genau zehn zur Verfügung. Und davon war noch der eine oder andere dabei, der bisher wenig Spielpraxis hatte. Es müssen Akteure aus der Zweiten bzw. den A-Junioren aushelfen und wir sind an der Kölner Straße so was von Außenseiter, wie es mehr kaum geht.“ Der 35-Jährige steht im September übrigens genau fünf Jahre bei den Grünhemden als Verantwortlicher an der Seitenlinie und kann sich an eine so hohe Niederlage unter seiner Regie bei schärfstem Nachdenken nicht erinnern.