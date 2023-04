Fußball-Kreisliga B Nach Hetze im Netz: Spiel auf Anraten der Polizei abgesetzt

Im Krefelder Amateurfußball schlagen die Wellen nach dem am 16. April in der 87. Minute abgebrochenen Spiel der Kreisliga B zwischen dem SC St. Tönis 4 und Tabellenführer Pascha Spor Krefeld (2:3), bei dem es zu Tätlichkeiten gekommen war, weiter hoch. Die für Sonntag angesetzte Partie zwischen Pascha Spor und Preußen Krefeld war am Freitag vom Kreisfußballausschuss abgesetzt worden. „Das haben wir so entschieden, um die augenblickliche Hektik rauszunehmen und in die Sache etwas Ruhe reinzubringen“, sagt Hubert Hinrichs (SC St. Tönis), der Vorsitzender des Gremiums. Nötig geworden war diese Entscheidung wohl, weil es in der vergangenen Woche in den sozialen Medien eine wahre Hetzkampagne mit Morddrohungen gegen die Verantwortlichen von Preußen Krefeld gegeben haben soll. Im Gegenzug wurde in den entsprechenden Medien gegen Pascha Spor gehetzt. Dabei soll es auch zu massiven rassistischen Äußerungen gegen den Verein und seine Spieler gekommen sein.