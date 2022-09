Fußball-Kreisliga A : CSV Marathon muss die Wende bestätigen

Krefeld CSV Marathon Krefeld reist zum Spitzenreiter nach Kaldenkirchen. In ihren Reihen haben die Gäste einen außergewöhnlichen Spieler, der vor Selbstvertrauen nur so strotzt. Derweil kommt es in St. Tönis zu einem nicht alltäglichen vereinsinternen Vergleich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Fuck

Bis vor einer Woche sah es beim CSV Marathon Krefeld so aus, als sollte es eine Saison mit Pleiten, Pech und Pannen werden. Deshalb war der 9:3-Erfolg gegen den VfL Willich II eine Art Befreiungsschlag. Der Löwenanteil am Sieg ging eindeutig auf das Konto von Erhan Mutlu. Gleich sechs Mal langte der Zehner hin. Diese Quote könnte in der Fußball-Kreisliga A fraglos ein Rekord für die Ewigkeit werden.

Mutlu ist 29 Jahre alt, stammt aus der Uerdinger U19 und spielte danach für Speldorf, St. Tönis, Carsambaspor, Fischeln, FSV Duisburg, Belediye, Sarikamis, Kusadasispor und 1. FC Mönchengladbach, ehe er vor knapp 18 Monten an der Edelstahl-Kampfbahn landete. War der vergangene Kantersieg dann auch die Wende? „Ich hoffe es. Wir müssen nun zum Tabellenführer Kaldenkirchen und erst danach wissen wir, ob es die Wende war“, meint Trainer Onur Özkaya.

Personell allerdings plagen ihn weiter große Sorgen. Okan Basaran und Lennard Ulrich laborieren noch an ihren Kreuzbandabrissen aus der vergangenen Spielzeit und die drei mit großen Hoffnungen gekommenen Neuzugänge Georgio-Marcelino Wackers (Mittelfußbruch), Emre Kizil (Bänderriss) und Mehmet Ufuk Erkan (gesperrt) fehlen weiterhin. Ganz zu schweigen von Königstransfer Selim Özdemir. Der 31-Jährige, der vom ASV Süchteln einschließlich eines noch auszuzkurierenden Kreuzbandabrisses an die Gladbacher Straße kam, braucht noch Zeit. Özdemir spielte früher für den KFC Uerdingen, VfR Fischeln, einigen Clubs in der Türkei, TuRU Düsseldorf und Teutonia St. Tönis.