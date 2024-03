Fußball-Kreisliga A CSV Marathon will sich absetzen

Wenn es so etwas wie ein Gipfeltreffen gibt, dann steht das am 21. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A auf dem Terminkalender. Da erwartet nämlich der Tabellenführer CSV Marathon Krefeld den zwei Zähler schlechter im Geschäft liegenden Verfolger SC St. Tönis II. Ausgerechnet vor dieser Partie plagen die Gäste große Personalsorgen. Kai Langer, Lukas Alexander Koprek, Benjamin Zimmermann, Jan Feyen und Abwehrchef Luke Heidrich – letzterer wird in dieser Saison kaum noch zum Einsatz kommen – fallen aus. Da herrscht vor allen Dingen wegen des Fehlens von Heidrich in der Defensivzentrale Alarm. Trainer Justin Müller hofft deshalb, dass der bei der Ersten wieder voll im Training befindliche Marc Knops, der fast ein halbes Jahr ausgefallen war, wie schon vergangenen Sonntag eine Halbzeit, noch einmal in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommt. Wieder dabei sind Urlauber Nils van Afferden und Nils Erhard Koths, den zuletzt eine Grippe außer Gefecht gesetzt hatte.