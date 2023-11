Niederrheinliga Bayers C-Junioren sind Herbstmeister und bereiten sehr viel Freude

Michael Kaiser-Nagorny, der Direktor des Förder- und Leistungszentrum, sagt zur aktuellen Entwicklung: „Wir sind natürlich sehr zufrieden. Uns war aber auch bewusst, dass wir ein schlagkräftiges Team beisammen haben, das auch um Platz eins mitspielen kann.“ Der 36-Jährige ist darüber hinaus auch der sportliche Leiter der Fußball-Jugendabteilung. Läuft es so weiter, werden gleich Erinnerungen an die Saison 2021/22 wach, wo der SC Bayer erst im Endspiel gegen Ratingen nach Elfmeterschießen mit 6:7 (2:2) scheiterte - allerdings ab der 18. Minute nach Rot in Unterzahl - und an der Schwelle zum Aufstieg in die Regionalliga West stand. Übrigens, gegen die gleichen Ratinger, gegen die es zuvor in der Meisterschaft Niederlage (0:2) und Sieg (1:0) gab. Letzte Spielzeit wurden die Uerdinger C-Junioren Fünfter, was sich auch allemal sehen lassen konnte.