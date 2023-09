Fußball-Bezirksliga Geraets-Brüder schießen Fischeln zum Derby-Sieg

FC Mönchengladbach - Hülser SV 6:3 (1:0). Eine Stunde sprach alles für ein normales Spiel. Erjon Durbiqi legte für den 1. FC früh vor (6.), und Julian Gröninger glich in der zweiten Hälfte aus (54.). Kurz danach verfiel die HSV-Defensive in einen Tiefschlaf, was der Kontrahent zu vier Toren in 21 Minuten nutzte. Tawhid Mohamed Ahmad Hassan (61.), erneut Durbiqi (64.), Filip Horvat (76.) und Max Lisiecki (85.) waren dazu die Vollstrecker. Da nutzten den schwachen Hülsern auch die Resultatskorrekturen von Florin Mahmutaj (86.) und Mike Königshausen (89.) wenig.