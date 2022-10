Fußball-Bezirksliga : Der SV Vorst ist zu Hause eine Macht

Krefeld Der Fußball-Bezirksligist besiegt die Sportfreunde Neuwerk mit 3:2 und feiert damit bereits den fünften Heimsieg im sechsten Spiel. Allerdings hing der Erfolg diesmal am seidenen Faden.

Die Sorgenfalten bei den Willicher Verantwortlichen sind eine Woche vor dem Derby gegen Schiefbahn nach einer 0:4-Klatsche bei Wickrath nicht kleiner geworden. Der VfB Uerdingen brachte auch aus dem Schwalmtal einen Zähler mit, Vorst ist zuhause weiter eine Macht und Grefrath zog knapp den kürzeren. Das ist ein kurzer Querschnitt vom Geschehen des 12. Spieltags in der Gruppe 3 der Fußball-Bezirksliga. In der Gruppe 4 gewann Tönisberg in Weeze und klettert in der Tabelle weiter nach oben.

DJK Fortuna Dilkrath - Hülser SV 3:0 (3:0). Innenverteidiger Philipp Wiegers legte für die Gastgeber in diesem Gipfeltreffen doppelt vor. Erst per Kopf (12.) und dann durch Foulelfmeter (35.). Nach dem 3:0 von Marvin Holthausen war die Sache durch (41.). Kurz danach traf Dilkraths Rene Jansen den Pfosten und der Nachschuss von Tim Caspers landete am Selbigen. Der Verlauf der zweiten Hälfte war im Prinzip nur noch Formsache. Die DJK tat nur noch das Nötigste. Die Hülser hielten insgesamt schon gut mit, ließen es gegenüber dem souveränen Tabellenführer aber an der Präzission im Abschluss vermissen. Ferner fehlte es in einigen Situationen auch am nötigen Glück.