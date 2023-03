Fußball-Bezirksliga Große Aufgaben für den SSV Grefrath und VfL Tönisberg

Zwei Teams, die zuletzt richtig viele Punkte sammelten, kreuzen am Uerdinger Rundweg die Klingen. Gastgeber VfB gewann die vergangenen drei Partien, und Gegner VfL Willich ist seit sechs Begegnungen ungeschlagen und holte in der Zeit 16 Zähler. Die letzte Niederlage für die Glasmacher-Elf liegt lange zurück und geschah am 6. November im Derby gegen Schiefbahn. Der SV Vorst erwartet Abstiegskandidat SV Mönchengladbach 10 und ist favorisiert, was für die Schiefbahner in Waldniel in keinster Weise gilt. Ähnlich wie der SCS wartet auch der Hülser SV, der zum TSV Meerbusch II muss, in diesem Jahr trotz keineswegs schwacher Vorstellungen noch auf ein Erfolgserlebnis.