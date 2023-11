Fußball-Bezirksliga Niklas Küsters und Florin Mahmutaj treffen für den Hülser SV

SC Schiefbahn - Hülser SV 0:2 (0:0). Unter dem Strich ging der Erfolg der Gäste, den Niklas Küsters (51.) und Florin Mahmutaj (71.) mit ihren Treffern klar machten, in einer eher schwachen Begegnung in Ordnung. Mahmutaj hatte mit Simon Stauber zusammen auch den ersten Treffer in die Wege geleitet.