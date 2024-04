Fußball-Bezirksliga Hülser SV gibt einen Zwei-Tore-Vorsprung noch aus der Hand

Der VfR Fischeln geht in der Fußball-Bezirksliga unbeirrt seinen Weg in Richtung Meisterschaft und Aufstieg. Während sich Waldniel, der 1. FC Mönchengladbach und der VfB Uerdingen immer besser aus dem Tabellenkeller raus arbeiten, brennt neben Hüls - das aber schon länger - auch in Vorst und Willich der Baum. Grefrath zeigte sich von drei Niederlagen hintereinander erholt und Bockum holt im Eichhörnchen-Prinzip den nächsten Zähler. Ein Unentschieden, was aber nur schwer einzuordnen ist, gelang dem VfL Tönisberg.