Fußball-Bezirksliga Kevin Breuer stellt die Weichen zum Sieg des VfL Tönisberg

Der VfR Fischeln marschiert weiter: 5:0 in Grefrath – das ist die nächste deutliche Ansage. Das Team von Trainer Ronny Kockel ist für das Duell mit Verfolger Neuwerk kommenden Sonntag bestens gerüstet. Gibt es auch da einen Dreier, kann der Aufstiegssekt schon mehr als nur kalt gestellt werden. Am Tabellenende macht der Hülser SV weiter Boden gut, während neben Schiefbahn jetzt auch arg um Nachbar Willich gezittert werden muss, der in Waldniel unerklärlich deutlich unter die Räder kam. Während Bockum wenigstens zu einem Zähler kam, zog der VfB Uerdingen in Brüggen nicht unerwartet den kürzeren. Der VfL Tönisberg beendete in Vorst eine lange Negativserie, wodurch der SV nun selbst noch einmal nach unten schauen muss.