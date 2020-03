Fußball-Bezirksliga : VfL Willich in diesem Jahr noch punktlos

Krefeld Wenn es gegen Dormagen nicht ein Erfolgserlebnis gibt, rückt der Wiederabstieg noch näher.

(WeFu) Bereits am Samstag (18 Uhr) tritt Fußball-Bezirksligist SSV Grefrath bei Spfr. Neuwerk an. Nach zehn von zwölf möglichen Rückrunden-Punkten hat das Team von Trainer Klaus Ernst eine breite Brust, zumal der Gegner nur einen Sieg in vier Partien feierte. Aber die Spieler um Kapitän Timo Claßen halten den Ball weiter flach: „Schon mit einem Punkt bleiben wir in der Spur.“