Fußball-Bezirksliga Dem VfB Uerdingen fehlt gegen den SC Schiefbahn ein Quartett

Mit zwei Siegen aus den vergangenen drei Spielen hat sich der VfB Uerdingen in der Fußball-Bezirksliga etwas von der gefährdeten Zone entfernt. Aktuell sieht es so aus, als sollten mit Hüls, Türkiyemspor Mönchengladbach und Schiefbahn drei Teams kaum noch zu retten sein. Die Chance, den Deckel fast drauf zu machen, bietet sich dem VfB am Wochenende und kommenden Mittwoch. Sonntag geht es gegen Schlusslicht SC Schiefbahn und drei Tage später gastiert der TSV Bockum zum Nachholspiel am Rundweg. „Wir haben keinen Grund, die Schiefbahner zu unterschätzen. Mein Kollege Ercan Sendag hat nach seinem Amtsantritt beim abgeschlagenen Letzten einiges bewirkt. Ich rechne mit einem Kontrahenten, der Defensiv tief stehen wird und jeder Punkt ist für uns wichtig“, gibt Tainer Stefan G. Rex zu Protokoll. In Sven Hein (Bandscheibenvorfall), Irfan Yildiz (Hüftprobleme), Tobias Gorgs (Muskelfaserriss) und Leon Lindmüller (Achillessehnenentzündung) werden vier Mann fehlen. Insgesamt sieht Rex die Lage bei seinen Jungen so: „Wir haben eine ordentliche Rückrunde nach einem schweren Startprogramm gespielt. Das fette Zeug haben wir hinter uns gelassen. Die Truppe hat alle Höhen und Tiefen unaufgeregt angenommen und verarbeitet. Das hat viel Selbstvertrauen gegeben und uns stark gemacht.“