Fußball-Bezirksliga : Trainer Dahms und neun Neue beim SV Vorst

Krefeld Die Corona-Pandemie hat weite Teile des sportlichen, sozialen und marktwirtschaftlichen Lebens lahm gelegt. Doch beim Fußball-Bezirksligisten SV Vorst waren sie in der Zwangspause ziemlich aktiv.

Im Stress ist derzeit der neue Trainer Johannes Dahms beim SV Vorst. In seinem Möbel- und Deko-Geschäft in Krefeld auf der Philadelphiastraße (mit Online-Handel) läuft es nach dem Abflachen der Corona-Krise langsam aber sicher wieder an, und in seinem neuen Job ab Juli beim Fußball-Bezirksligisten SV Vorst hat er bereits gute Vorarbeit geleistet. Den aktuell bekannten acht Abgängen – Tim Andre Smeets, Nick Schreiber, Kevin Schmitz, Florian Leuschner, Niklas Schubert, Robin Ingerieth, Leonard Severin Hinskes und Lars Niklas Stieger – stehen bereits neun Neuverpflichtungen gegenüber. Da ist der gebürtige Essener, der eine sechs Jahre alte Tochter und einen dreijährigen Sohn hat und mit der Zwischenstation Duisburg seit 2008 in der Samt- und Seidenstadt beheimatet ist, schon in Zusammenarbeit mit SV-Urgestein Michel Laskowski ein gutes Stück voran gekommen.