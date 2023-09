Fußball-Bezirksliga Gerrit Lenssen und Sven Keller treffer je zwei Mal für den SSV

Mit einem deutlichen Erfolg behauptete der SSV Grefrath in der Fußball-Bezirksliga seinen Platz an der Sonne. Fischeln und Neuwerk aber bleiben dem SSV aber auf den Fersen. Kommenden Sonntag kommt es an der Kölner Straße in Fischeln dann zum Showdown mit den Grefrathern. Gut in Form sind mittlerweile auch die Tönisberger und der VfB Uerdingen verbleibt auf gutem Niveau. Am Ende aber werden die Sorgen von Schlusslicht SC Schiefbahn und dem Hülser SV immer größer, wogegen die Bockumer sich etwas Luft verschafft haben.