Fußball-Bezirksliga SSV Grefrath nimmt die Hürde beim SV Vorst

Nicht einmal zehn Kilometer liegen zwischen den Sportplätzen des SV Vorst und SSV Grefrath. Knapp eine Viertelstunde beträgt die Fahrtzeit mit dem Auto; egal, ob durch Oedt oder an der Stadtgrenze von Kempen vorbei. Auch per Buss ist die Erreichbarkeit gut. Dass da von Nachbarschaft gesprochen wird, versteht sich fast von alleine. Und das da eine gewisse sportliche Rivalität vorhanden ist, natürlich auch. Drei der zurückliegenden vier Kräftemessen in der Fußball-Bezirksliga gewannen die Grefrather – 6:2, 4:2 und 7:2; und nur einmal hatten die Vorster mit 5:4 die Nase vorn. Eine Auseinandersetzung also mit Torgarantie. So auch an diesem Wochenende, wo der zweite Spieltag auf dem Terminkalender stand.