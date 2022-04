Fußball-Bezirksliga : SSV Grefrath erwartet den Tabellendritten Fortuna Dilkrath

Krefeld (WeFu) Durch die Rückzüge von Rheydt und Viersen ist die Fußball-Bezirksliga arg gewöhnungsbedürftig geworden. Beispiel gefällig? Der SSV Grefrath hatte sein letztes Spiel in 2021 am 5. Dezember.

Los ging es dann wieder am 6. März (0:4 in Waldniel) und danach am 10. März gegen Straelen II (2:1). Und dann? Zwei Wochen spielfrei. Da ist es nicht so einfach, alle in Form und bei Laune zu halten. Sonntag erwartet das Team des im Sommer scheidenden Trainers Heinz Vossen den Dritten Fortuna Dilkrath. Apropos Trainers: Die SSV-Macher weisen noch einmal darauf hin, dass sie gerne mit Vossen verlängert hätten. Doch der Ex-Profi lehnte ab und will privaten Dingen den Vorrang geben.