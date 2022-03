Fußball-Bezirksliga : Abstiegskandidat Schiefbahn gewinnt gegen Willich

Stefan Galster vom SC Schiefbahn tritt einen Freistoß. Das Führungstor erzielte er jedoch mit dem Kopf. Foto: Mocnik/Mark Mocnik

Schiefbahn In Lokalderbys ist es oft wie im Pokal oder auch im Abstiegskampf, wo der Außenseiter mit dem Rücken zur Wand steht. So war es auch in der Begegnung zwischen dem SC Schiefbahn und dem VfL Willich, wo es eine Überraschung gab.

Dass Lokalderbys ihre eigenen Gesetze haben, ist wahrlich keine neue Erkenntnis. Aktuelles Beispiel: Der abstiegsbedrohte SC Schiefbahn gewann das Nacholspiel der Fußball-Bezirksliga gegen den im Mittelfeld platzierten Nachbarn VfL Willich mit 2:0 (1:0). Dadurch sammelten die Platzherren wichtige Zähler in der hinteren Tabellenhälfte, wogegen dem Glasmacher-Team die Niederlage zwar nicht sehr weh tut, die enttäuschende Leistung aber schon. Zum wiederholten Mal, denn in den zurückliegenden drei Derbys hat Schiefbahn zweimal gewonnen, nicht einmal verloren.

Diesmal köpfte nach Klinger-Ecke der lange Routinier Stefan Galster zur Führung ein (26.). Ken Meyer sorgte für das 2:0 (59.). Vom ungewöhlich späten Eintreffen von Schiedsrichter Kilian Baumhögger (Langenfeld), der anfänglich unsicher wirkte, merkten die 450 Zuschauer, eigentlich ein respektabeler Besuch, nichts.

450 Zuschauer? Früher waren die Zuschauerzahlen bei den Derbys zwischen dem SC Schiefbahn und dem VfL Willich oft vierstellig. In diesem Zusammenhang fallen Kenner der Szene auch bei den Protagonisten auf dem Platz gleich Namen ein wie Coca Növer, Horst Padberg, Norbert Kothen, Dieter Mellin, Ecki Beißel, Wolfgang Kivelip, Hans-Peter Mentzel, Willi Esser oder Günter Klinger, dem Vater des heutigen SC-Spielertrainers Daniel, ein. Die Trainer zu dem Zeitpunkt waren u.a. Herbert Weggen, Gerdi Janhsen, Wolfgang Kuhlen, Josef Levels oder Horst Riege. Klangvolle Namen, wohin man schaut, die noch heute bei vielen die Zunge schnalzen lassen. Die Rivalität war seinerzeit sehr groß. Manchmal schien sie sogar in Hass umzuschlagen und der eine gönnte dem anderen nicht die Butter auf dem Brot. Dazu kam, dass der SCS dank seines großzügigen Vorsitzenden Karlheinz Schmitt sehr finanzstark daher kam.