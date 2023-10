Fußball-Oberliga Bekim Kastrati kehrt an die Seitenlinie zurück

Einige Akteure kennt Kastrati noch von seinem ersten Engagement an der Gelderner Straße. Die ersten Eindrücke von der gesamten Mannschaft seien zwar da, für ein Gesamtbild reichte es indes noch nicht. Eines stellte Kastrati jedoch klar: „Die Oberliga ist besser geworden. Die Mannschaft hat einen lernwilligen Charakter. Aber am Ende ist es auch Ergebnissport. In Sonsbeck geht es nur darum, die nächste Chance zu nutzen, um dann mit einem besseren Gefühl in die nächsten Spielen zu gehen.“ Wie auch immer diese Begegnung endet: klar ist, dass der SC sich intensiv auf dem Spielermarkt umschaut, um die Mannschaft im Abstiegskampf zu verstärken.