24 neue Kräfte beim VfL Willich Mama, wie oft noch schlafen – so lautet das Ziel

Der SC Schiefbahn 08 setzt bei der Ausbildung seiner Jugendspieler auf lizensierte Übungsleiterinnen und Übungsleiter. Der Ehrenvorsitzende und Weiterbildungsbeauftragte Norbert Kothen konnte insgesamt 24 Jugendtrainerinnen und Jugendtrainer für den Lehrgang „DFB-Basis-Coach“ gewinnen. In einem Zeitraum von vier Wochen wurden die angehenden Trainer an fünf Tagen in Theorie und Praxis, was Trainingslehre und Spielorganisation betrifft, geschult. Die Praxiseinheiten fanden auf der Sportanlage des SC Schiefbahn an der Siedlerallee statt und wurden von der Sportreferentin Elke Klüppel (Jüchen) geleitet. Für die online-Schulungen war seitens des Fußballverbandes Niederrhein Michael Ritzefeld (Hilden) zuständig. Den Blick auf das Große und Ganze hatte die Kreisqualifizierungsbeauftragte Tanja Hambloch (Krefeld). Sie verteilte nach dem Lehrgang auch die Urkunden und sagte: „Ich freue mich, dass alle Teilnehmer bis zum Schluss mitgemacht haben und dass das Lernziel dadurch erreicht wurde. Bedanken möchte ich mich noch beim SC Schiefbahn, der an allen Lehrgangstagen für ein Catering gesorgt hat. Das haben wir an den anderen Standorten so noch nicht erlebt.“