Fußball-Bezirksliga Andreas Bräuer gibt sein Debüt als Trainer des SC Schiefbahn

Bisher lief es in der Fußball-Bezirksliga für den TSV Bockum ganz gut. Die Leistung im Duell der Neulinge am vergangenen Wochenende in Meerbusch allerdings war schwach. Um keinen Negativtrend aufkommen zu lassen – in den letzten drei Partien gab es nur einen Punkt –, soll deshalb gegen das bereits etwas abgeschlagene Schlusslicht SC Schiefbahn ein Sieg her. Daran soll auch die Tatsache nichts ändern, dass bei den Gästen erstmals der neue Trainer Andreas Bräuer an der Seitenlinie das Sagen hat. Wichtig für das Team von TSV- Coach Tino Reucher ist, dass Christian Tönnißen wieder einsatzbereit ist, und auch auf Lukas Gwosdz wieder zurückgegriffen werden kann. Weiter nicht dabei sind Ben Schubert (noch verletzt) und der letztmals gesperrte Wale Afees Arogundade. Auch Jan-Christopher Hauke fehlt wegen eines Kurzurlaubes. Die Gäste laufen personell, wie im Prinzip seit der gesamten Spielzeit, weiter auf der letzten Rille.