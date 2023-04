Fußball-Kreisliga A Der DJ tanzt jetzt beim SC St. Tönis

Jagenburg, 36 Jahre alt, verheiratet und Vater eines Sohnes, wohnt seit einigen Jahren in St. Tönis – vorher in Krefeld, wobei er ursprünglich aus dem Nachwuchs von Spielsport stammt – und will auf jeden Fall bis zum Ende der Saison mitmischen. Auf seiner Agenda stehen nicht nur 80 Oberligaspiele für Fischeln und Sonsbeck bzw. fast eben so viele in der Landesliga, sondern als A-Jugendlicher wurde er mit dem KTSV Preussen Krefeld einmal unter dem viel zu früh verstorbenen Trainer Michael Hackfurth, als der Mann mit der Mütze in die Geschichte eingegangen, in der Niederrheinliga Dritter. An diese Zeiten kann sich auf Hubert-Houben kaum noch einer erinnern. Parallel zu seiner Zeit als Spieler in Tönisberg, St. Tönis oder DSC 99 Düsseldorf, zwischen 2013 und 2018, wurde er deutscher Nationalspieler im Kleinfeld-Fußball (DKF) und bis letzte Saison mischte er bei Fortuna Düsseldorf in der Futsal-Bundesliga mit. Hier wurde ihm einst die Ehre zuteil, im Saisoneröffnungsspiel gegen den HSV den Anstoß auszuführen. Sonntag geht es mit seinem neuen Team zur VSF Amern II. Wird auch da etwas mitgenommen, rückt der Klassenerhalt in greifbare Nähe.