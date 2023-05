Fußball-Kreisliga B Pascha Spor Krefeld kündigt Berufung an

Keine Punkte für beide Mannschaften – so lautet das Urteil des Kreissportgerichts, das am Dienstagabend das wenige Minuten vor dem Ende abgebrochene Spiel der Fußball-Kreisliga B, Gruppe 2, zwischen dem SC St. Tönis IV und Pascha Spor Krefeld verhandelte. Für Pascha Spor ein herber Schlag im Aufstiegskampf, in dem auch der TSV Bockum II aussichtsreich im Rennen ist. Das war auch der Grund, warum TSV-Mitglied Rainer Hohn den Vorsitz des Gremiums aus Gründen der Befangenheit an Fred Rabeneck abgab und nur als Zuschauer im Verbandsjugendheim in Lobberich beiwohnte. In seiner Begründung führte Rabeneck aus, dass St. Tönis nicht das Recht gehabt habe, das Spiel abzubrechen. Bei Pascha Spor sah das Gericht einen Auswechselspieler als Ausgangspunkt für die Rudelbildung und die Tumulte, die sich ab der 87. Minute abspielten, nachdem den Gästen nach einem 0:2-Rückstand die 3:2-Führung gelang. Beide Vereine wurden mit einem Ordnungsgeld von 100 Euro belegt. Die gleiche Summe muss St. Tönis für den fehlenden Ordnungsdienst entrichten und Pascha Spor für unsportliches Verhalten.