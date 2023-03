Fußball-Oberliga Ein Derby für den SC St. Tönis zum Abschluss der Englischen Woche

Mit zwei Viererketten und einer guten Ordnung gelang es den Gastgebern, die Velberter Spielfreude zu hemmen und auch eigene Möglichkeiten zu kreieren. Zudem kam dem SC zu Gute, dass Konstantin Möllering einen Fehler der Gäste zur frühen Führung nutzte (4.). Mit seinen schnellen Spitzen deutete der Tabellenführer immer wieder seine Fähigkeiten an, traf aber auf eine aufmerksame SC-Defenise. Nach dem Geschmack von Trainer Alexander Thamm arbeitete seine Mannschaft allerdings nach und nach als Ganzes zu sehr nach hinten, so dass vorne Anspielstationen fehlten. Vielleicht wäre die Partie anders gelaufen, wenn Johann Noubissi Noukumo nach einer schönen Einzelaktion das 2:0 erzielt oder ein klares Foul auf dem Weg zum Tor angenommen hätte (29.). Die Gäste erzielten zum richtigen Zeitpunkt den Ausgleich. Nach einem Einwurf, was Thamm besonders ärgerte, war das technisch sehenswerte 1:1 von Yasin-Cemal Kaya in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nicht zu verteidigen. Zu diesem Zeitpunkt wäre ein Punkt durchaus drin gewesen. Doch die vagen Hoffnungen auf Zählbares waren spätestens nach einer gespielten Stunde und einem Doppelschlag von Mamadou Diallo (57.) und Kaya (61.) dahin.