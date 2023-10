Nach 0:1-Niederlage in Kleve SC-Kapitän Dominik Dohmen: „Wir stehen hinter dem Trainer“

Die sechste Pleite wird Kritikern in Reihen des SC hinsichtlich der Torhüterfrage und der aus ihrer Sicht zu ausgeprägten Rotation neue Nahrung geben und eine Trainerdiskussion befeuern. Woran der sportliche Misserfolg genau festzumachen ist, das gilt es in den nächsten Tagen herauszufinden. Die Zeit drängt, denn immerhin ist fast ein Viertel der Saison gespielt. „Wir werden uns in alle Richtungen Gedanken machen und alles analysieren. Das ist ja ganz normal in dieser Situation“, sagt Fußball-Abteilungsleiter Markus Hagedorn, „Es so laufen zu lassen, wird uns ja auch nicht weiterhelfen.“ Sicherlich eine verzwickte Aufgabe, denn weder dem Trainer noch der Mannschaft konnte man in den meisten Fällen einen gravierenden Vorwurf machen. Das sieht auch Hagedorn so. In Kleve war der SC die bessere Mannschaft, scheiterte aber zum wiederholten Mal an der Unaufmerksamkeit bei Standardsituationen und versagte teils kläglich vor dem gegnerischen Tor. Der tabellarische Vergleich beider Mannschaften zeigt: während Kleve von einem positiven Lauf getragen wird, steckt der SC in einer Negativspirale, die auch schon andere Vereine mit ganz anderen Ambitionen durchlebten. Kapitän Dominik Dohmen sieht die Mannschaft in der Pflicht und bricht eine Lanze für den Trainer: „Uns fehlt vor dem Tor die Konzentration und die Entschlossenheit. Das ist natürlich auch eine Qualitätsfrage. Das auf den Trainer umzumünzen, glaube ich für die Mannschaft sprechen zu können, halte ich für falsch. Wir stehen hinter dem Trainer. Wenn es schlecht läuft, kippt schnell die Stimmung. Die ist aber nach wie vor gut. Wir müssen einfach mal den Bock umstoßen.“