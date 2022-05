Fußball-Oberliga : Kai König rettet Teutonia St. Tönis einen Punkt

St. Tönis Fußball-Oberligist St. Tönis betreibt beim 2:2 gegen die SpVgg Sterkrade-Nord einen Chancenwucher, der um ein Haar schlimme Folgen gehabt hätte. Doch in letzter Minute erzielen die Gastgeber noch den wichtigen Ausgleich im Kampf um den Klassenerhalt.

Für Teutonia St. Tönis bleibt die Lage in der Abstiegsrunde eine Zitterpartie. Denn vor den vier folgenden Auswärtsspielen kam die Mannschaft von Trainer Justin Müller nicht über ein 2:2 (1:0) gegen die SpVgg. Sterkrade-Nord hinaus. Zwei ärgerliche Punktverluste, denn die Gastgeber vergaben eine Reihe hochkarätiger Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. So mussten die Teutonen sogar noch froh sein, dass Kai König in den letzen Sekunden zum Ausgleich traf, der in der Endabrechnung Gold wert sein kann.