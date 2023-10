Fussball-Oberliga Schlusslicht SC St. Tönis taumelt dem Abstieg entgegen

Der SC vergab durch Morten Heffungs und einen Nachschuss von Línus Krajac die Möglichkeit, früh in Führung zu gehen (5.). Insgesamt fehlte es den Gastgebern aber an einem strukturellen Spielaufbau. Vieles blieb dem Zufall überlassen oder zu durchsichtig. Die Gäste wirkten dagegen mit Steckpässen zwischen die Kette und schnörkellosem Spiel wesentlich gefährlicher und profitierten von einem neuerlichen Fehler des SC bei Standards, als Florian Wolters eine Ecke ungehindert einköpfen durfte (25.). Eigentlich konnte das Schlusslicht froh sein, bis zur Pause nicht höher zurück zu liegen und hatte zudem das Spielglück, das in vielen vorherigen Spielen fehlte. Nach Vorarbeit von Johann Noubissi Noukoumo traf Nils Macvan zum 1:1 (45.+3) und Noukoumo verwandelte einen an Macvan verursachten Fouelelfmeter (45.+6). Die Führung tat dem SC nach der Pause spürbar gut und das 3:1 lag durchaus in der Luft. Unter anderem landete ein Kopfball von Noukoumo nur an der Latte (68.). Viel zu schnell verfiel die Thamm-Elf aber wieder in ihr altes Spiel, das der Bedeutung dieser Begegnung nicht gerecht wurde, ohne den Akteuren den Willen abzusprechen. Dazu zündeten die Einwechslungen nicht. Nettetal, vom Rückstand anfänglich etwas aus dem Tritt geraten, fand nach und nach zu seinem Plan zurück und zeigte, wie es besser geht. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld reichten Union drei Stationen, um die SC-Abwehr zu zerlegen und durch Kaies Alaisame den Ausgleich zu erzielen (72.).