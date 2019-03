Fußball-Bezirksliga: VfB Uerdingen erwartet Tabellenführer VfL Repelen

Krefeld Die Rex-Auswahl muss allerdings neben den vier Verletzten auch die gesperrten Christopher Claeren und Pascal Lucas ersetzen.

Beim SSV Grefrath, der schon am Freitagabend um 20 Uhr gegen den SV Mönchengladbach 10 spielt, könnte Winterneuzugang Calvin Bunte erstmals eine Alternative von Beginn an sein. „Wir haben aus dem Hinspiel, das 0:7 verloren ging, etwas gutzumachen, dürfen aber nicht so viele einfache Fehler machen, wie zuletzt. Nach vier Auswärtsbegegnungen sind wir froh, mal wieder zuhause spielen zu können, und so schlecht, wie wir stehen, sind wir allemal nicht“, sagt Trainer Klaus Ernst vom Tabellenvorletzten, der letztmalig am 28. Oktober 2018 eine Partie gewann (2:0 gegen SC Teutonia).