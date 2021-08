Fußball-Landesliga : Für VfL-Trainer Weinand ist seine Elf eine Wundertüte

Tönisberg Vor einer jeden neuen Saison behaupten die Trainer stets, dass sie nicht wissen, wo ihre Mannschaft steht. Doch solch drastische Worte wie der Coach des VfL Tönisberg, dessen team VSF Amern erwartet, wählen nur wenige.

Ein schlechter Start und eine Kehrtwende zum Guten. So stellte sich die Formkurve des VfL Tönisberg in der zurückliegenden Saison dar, die nach wenigen Spieltagen aufgrund der Cornona-Pandemie schon bald wieder Geschichte war. Gerne würde Trainer Andreas Weinand an die erfolgreiche Zeit anknüpfen, wenn am Sonntag im Capelli-Sportpark mit dem Heimspiel gegen die VSF Amern (15 Uhr) der Startschuss in die Landesliga erfolgt.