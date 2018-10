Für SV Bayer ist Aufstieg kein Muss

Mit Milos Sekulic wurde ein neuer Trainer geholt, der den bestens Verein kennt.

Die Wahl fiel dabei bewusst auf Milos Sekulic, der über den deutschen Wasserball bestens Bescheid weiß und auch schon Jahre im Verein ist. Allerdings machte erst eine Vereinbarung mit dem DOSB den Weg frei, denn der Serbe ist hauptamtlicher Olympiastützpunkttrainer in Essen. “Milos ist ein Wasserball-Verrückter mit Sachverstand“, sagt Bayer-Wasserballwart Rainer Hoppe über den eigentlich nicht ganz so neuen Mann am Beckenrand. Sekulic assistierte Focke schon in der vorherigen Saison und kennt die Mannschaft, die mit dem Serben Alex Drobina (VK Becej) und Michael Gerriets (SV Rheinhausen) nur zwei Neuzugänge hat. Entsprechend sieht er auch keinen großen Umbruch im Team, das nach eigenen Aussagen seine Denkweise zu gut kennt. Auch in puncto Familienkonflikt sieht er keine Probleme, denn sein Sohn Aleks ist mit seinem 15 Jahren im erweiterten Kader. „Aleks gilt als eines der bestens Talente in Deutschland. Unsere Ziel ist es gerade bei solchen Spielern das bestmögliche Potential heraus zu holen und zu entwickeln“, gibt Hoppe mit seiner Aussage die Vorgabe, dass ein Wiederaufstieg in die A-Gruppe kein Muss ist. Dazu kommt es in dieser Saison neben der Kooperation mit dem ASC Duisburg bei der U18 auch zu einer Zweitspielberechtigung beider Vereine, die inzwischen Blockaden untereinander abgebaut haben. Angesprochen auf die Favoriten in der Gruppe B fallen Hoppe da nur Ludwigsburg und die White Sharks Hannover ein. Danach siedelt er neben seinem Verein auch den ersten Gegner SC Wedding an, wo die Uerdinger am Samstag um 17.30 Uhr antreten müssen. „Das wird ein Duell auf Augenhöhe“, sagt Sekulic, der allerdings etwas traurig ist, dass er mit seinem Team bis Januar 2019 erst einmal nur Auswärtsspiele hat. Am 24. November kommt es allerdings zum Stadtderby gegen die SVK, was ja quasi auch ein Heimspiel ist.