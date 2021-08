Handball : Für Miriam Heinecke ist es die Abschiedssaison

Trainerin Miriam Heinecke beim Coachen. Foto: Wolfgang Topel

St. Tönis Die Handball-Trainerin der Turnerschaft St. Tönis wird nach der Saison, in der sie in der Regionalliga Nordrhein nichts mit dem Abstieg zu tun haben will, den Stab an David von Essen übergeben.

Von Markus Hausdorf

Die Frauen-Mannschaft der Turnerschaft St. Tönis konnte in der Spielzeit 2020/21 gerade einmal zwei Handballspiele bestreiten. Dank der Siege beim MTV Köln (23:20) und zu Hause gegen die SG Überruhr (30:18) belegte sie zum Zeitpunkt des Abbruchs hinter dem TuS Königsdorf, der inzwischen als Aufsteiger in die 3. Liga feststeht, den zweiten Platz. In der neuen Saison wird noch einmal Miriam Heinecke als Trainerin auf der Bank der Turnerschaft Platz nehme, ehe sie zur Saison 22/23 die sportliche Leitung an David von Essen übergibt, der zuletzt die A-Jugend in die Jugend-Bundesliga führte.

Nachdem sich die Frauen der Turnerschaft lange Zeit nur über gemeinsame Online-Trainingseinheiten fit halten konnten, wurde im Mai endlich wieder mit Outdoor-Einheiten begonnen. „In der Phase als der Lockdown unseren Trainings- und Spielbetrieb komplett ausbremste, haben wir uns als Team immer wieder neue Herausforderungen einfallen lassen, um das Training so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten“, berichtet Miriam Heinecke. Dabei haben sie und ihre Mannschaft die App „Strava“, die ideal für Läufer und Radfahrer ist, eingesetzt. „Ich glaube wir sind zum jetzigen Zeitpunkt schon richtig fit, denn die Mädels haben sehr, sehr gut mitgezogen und sich immer wieder selbst übertroffen“, berichtet Heinecke. Die Spielerinnen des Nordrheinligisten absolvierten Laufeinheiten oder Strecken mit dem Fahrrad. „Wir haben zum Teil Teams gebildet, wir haben Wettbewerbe veranstaltet und für die Leistungen Punkte vergeben. Alle waren motiviert und wollten bestmöglich abschneiden.“

Aber die Pause wurde natürlich auch für die Personalplanungen genutzt. „Für die kommende Saison haben wir keinen Abgang zu verzeichnen. Nachdem wir nur zwei Spiele absolvieren konnten, wollen wir in der nächsten Saison noch einmal gemeinsam in der Nordrheinliga antreten. Unser Ziel ist es einfach, die Spielzeit bestmöglich zu absolvieren und nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, sagt die erfahrene Trainerin.

Von August bis Januar muss die Turnerschaft auf Rückraumspielerin Lena Schleupen verzichten müssen. Die 22-Jährige wird im litauischen Kaunas ein Auslandssemester absolvieren. Freuen kann man sich darüber, dass Anna Bleckwedel (Linksaußen) und Katarina Angenendt (Torhüterin) aus der A-Jugend fest in die erste Frauen-Mannschaft wechseln werden. Allen voran Angenendt konnte beim TuS Lintfort zusätzliche Trainingseinheiten absolvieren und stand in der Rückrunde auch im Kader des Zweitligisten, der die Saison auf einem vollkommen unerwarteten vierten Platz beendet hat.

A-Jugend-Coach David von Essen wird schon in der neuen Saison an das Nordrheinliga-Team herangeführt, um die Mannschaft kennenzulernen. Zudem sollen auch einige A-Jugendliche immer wieder ins Training kommen und den Kader bei Spielen auffüllen.