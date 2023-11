Heimspiel gegen TuS Dansenberg Für HSG Krefeld zählt nur ein Pflichtsieg

An Dansenberg haben die Eagles keine guten Erinnerungen. Zweimal wurde dort verloren. In Krefeld war der TuS noch nicht. Einmal wurde die Saison nach dem Duell in der Pfalz wegen Corona abgebrochen. Beim zweiten Mal gab es kein Rückspiel. So stark wie damals ist der Gegner aber nicht mehr einzuschätzen. „Vor ein paar Jahren hatte das Team noch viele erfahrene Spieler. Jetzt ist das mehr eine junge Mannschaft“, erklärte der Coach. Am vergangenen Wochenende feierte der TuS gegen Friesenheim seinen ersten Heimsieg. Davor gab es im Derby in Saarlouis mit 28:43 eine dicke Packung.