Schulmeisterschaften : Fünf Landestitel für Krefelder Ruderer

Justus (Mitte, links) und Max de Gruyter vom Gymnasium am Moltkeplatz gewannen das Rennen im Schüler-Doppelzweier B. Foto: Crefelder RC

Krefeld Bei sommerlichen Bedingungen fanden die Landestitelkämpfe der Schulen auf der Regattastrecke Duisburg-Wedau statt. Insgesamt hatten neun Schulen aus Krefeld und Umgebung mit 28 Schülerinnen und Schülern gemeldet.

(lus) Zum Schuljahresende versammelte sich die nordrhein-westfälische Elite im Schulrudern auf der internationalen regattastrecke in Duisburg-Wedau. Dabei ging es neben den heiß begehrten Titeln als Landesmeister der Schulen vor allem um die Fahrkarten nach Berlin zum Bundesfinale. In acht Bootsklassen, in Vierern und Achtern, qualifizieren sich die Landessieger für das Bundesfinale im September. Dort treten die 16 Landessieger aus allen Bundesländern gegeneinander an.

Die Krefelder Schüler erreichten beim Landessportfest der Schulen zwölf Podestplatzierungen – darunter fünf Siege. Die Qualifikation des Mädchen-Vierers der Marienschule für das Herbstfinale „Jugend trainiert für Olympia“ gelang leider nicht. Die Mannschaft mit Maja und Lotte Schönwitz, Annika Beißel, Emilia Biernat und Steuermann Ferdinand de Gruyter kam auf dem Silberrang ins Ziel.

info Schnupperkurs beim Crefelder Ruderclub Für alle interessierten Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 9 findet ein regelmäßiger Schnupperkurs statt. Weitere Informationen dazu sind auf der Internetseite des Crefelder Ruder-Clubs (www.crefelder-rc.de) zu finden.

Aus Krefelder Sicht waren die Schulen Gymnasium Fabritianum, die Maria-Montessori-Gesamtschule, die Gesamtschule Kaiserplatz, das Gymnasium am Stadtpark, das Gymnasium am Moltkeplatz, das Gymnasium Horkesgath, und die Marienschule vertreten - darüber hinaus aus dem Krefelder Umland noch das Gymnasium in den Filder Benden, Moers und das Städtische Meerbusch-Gymnasium.

Zwei Titel konnte das Gymnasium am Moltkeplatz gewinnen - zum einen den Schüler-Doppelzweier der Altersklasse B mit Max und Justus de Gruyter und den Mädchen Doppelzweier der Altersklasse C mit Sofia Maksimovic und Julia Torka. Weitere Landessiegertitel holten Jonas Rous und Simon Ni im Doppelzweier der Altersklasse C für das Gymnasium Horkesgath, Jan Schüren im Einer für die Gesamtschule am Kaiserplatz und Charlotte Paschke zusammen mit ihrer Partnerin Maja Güller im Doppelzweier der Altersklasse B für das Gymnasium in den Filder Benden in Moers.