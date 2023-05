Frauenhandball Turnerschaft St. Tönis hat die Planungen bereits abgeschlossen

Ihre Planungen haben die Verantwortlichen der Turnerschaft St. Tönis bereits abgeschlossen. Sportlich haben sie das Ziel, mittelfristig in die 3. Handball-Liga der Frauen aufzusteigen. In dieser Saison konnten sie sich am Ende hinter Aufsteiger Bergischer HC und dem Zweiten HC Gelpe/Strombach Platz drei sichern. Im Laufe der Spielzeit 2022/23 fand sich das neuformierte Team immer besser und entwickelte sich positiv. Den Saisonabschluss feierte die Mannschaft nach dem letzten Meisterschaftsspiel beim HC Weiden im Vereinsheim der Turnerschaft St. Tönis gemeinsam mit weiteren Teams der Handballabteilung.