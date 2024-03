Frauenhandball Adler Königshof und SSV Gartenstadt beenden ihre Negativserien

Die Turnerschaft St. Tönis hat in der Nordrheinliga Drittliga-Absteiger TV Beyeröhde in eigener Halle überrascht und beim 32:27-Erfolg beide Zähler entführen können. Vor allem für Doreen Topel (9 Tore) und Lena Beckers (6 Tore) gab es von Coach David von Essen ein Sonderlob, der aber ausdrücklich sagte, dass es eine geschlossene Teamleistung war, die zum überraschenden Auswärtssieg führte. „Wir haben heute unsere technischen Fehler reduziert und im Angriff sowie in der Deckung stark agiert. Selbst in Phasen, in denen es eng wurde, sind wir cool geblieben. Am Ende haben wir verdient beide Zähler mitgenommen“, freute sich von Essen.