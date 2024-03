Handball Die Rollen im Derby zwischen St. Tönis und Königshof sind klar verteilt

In der Oberliga zeigt Aufsteiger VT Kempen Woche für Woche starke Leistungen und ist erneut Tabellenführer. Sieben Spiele haben die Frauen des Trainerduos Jürgen Witzke und Stefanie Schuhmacher noch zu absolvieren. Unter anderem tritt das Team im Nachholspiel am 24. März beim Tabellendritten TV Witzhelden an, am 13. April kommt der Tabellenzweite TV Biefang in die heimische Jahn-Halle. Doch zunächst erwartet VTK am Samstag (17 Uhr) Bergischen Panther.