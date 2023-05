Frauenhandball Adler Königshof will das Triple perfekt machen

Adler Königshof und der TV Witzhelden liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg in die Handball-Nordrheinliga. Vor dem letzten Spieltag hat Adler Königshof aufgrund des besseren direkten Vergleichs gegenüber des TVW die Nase vorn. Mit einem Sieg bei Fortuna Düsseldorf II kann die Mannschaft von Joshua Wiesehahn am Samstagnachmittag (17 Uhr, Sporthalle an der Graf-Recke-Straße) die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg unter Dach und Fach bringen.