Frauen-Handball Niederlagen für die Turnerschaft St. Tönis und Adler Königshof

Nach der 19:27-Niederlage gegen den SC Fortuna Köln rutscht die Turnerschaft St. Tönis in der Nordrheinliga in die untere Tabellenhälfte auf den elften, viertletzten Platz zurück. Von Beginn an musste die Mannschaft von Trainer David von Essen einem Rückstand hinterherlaufen, ab der 20. Minute konnten sich die Gäste aus der Kölner Südstadt halbzeitübergreifend bis auf 20:11 absetzen. In der Schlussphase gelang den St. Töniser Frauen, bei denen Doreen Topel mit sechs Toren die erfolgreichste Werferin war, nur noch Ergebniskosmetik.