Frauen-Handball Eckart Schuster neuer Trainer des SSV Gartenstadt

Mit gleich drei Heimspielen starten die Gartenstädter Handballerinnen in die neue Saison. Am Sonntag empfangen sie um 18 Uhr im Berufskolleg Uerdingen Eintracht Duisburg. Am 9. September folgt um 18 Uhr das Heimspiel an selber Stelle gegen den HSV Überruhr II, am 23. September ist der HSV Solingen-Gräfrath II um 20 Uhr zu Gast in Krefeld. Das erste Auswärtsspiel der neuen Saison bestreiten sie dann am 30. September um 17.30 Uhr beim TV Biefang.