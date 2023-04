Frauenhandball Adler Königshof ist weiter auf Kurs in Richtung Nordrheinliga

Das war ein Ausrufezeichen! Was meine Mädels da in der ersten Halbzeit gedeckt haben, verdient meinen vollsten Respekt“, sagte Joshua Wiesehahn nach dem 34:22-Erfolg der Adler-Frauen über den TV Lobberich. Schon nach acht Minuten führten sie mit 7:1. Bis zur Halbzeitpause war die Vorentscheidung gefallen, der Tabellenführer führte gegen den Vierten mit 19:7. Bei noch zwei ausstehenden Spielen zu Hause gegen Eintracht Duisburg (7.5., 13 Uhr) und bei Fortuna Düsseldorf II (13.5., 17 Uhr) hat es die Wiesehahn-Truppe in der eigenen Hand, den Aufstieg in die Nordrheinliga unter Dach und Fach zu bringen.