Frauenfussball Beim SC Bayer 05 Uerdingen herrscht Zuversicht

Vier Spielerinnen hebt Dominic Legrand nach dem positiven Saisonstart heraus, so auch Maria Henrichs, die von Neukirchen-Vlyn kam. „Maria ist gerade 18 Jahre geworden und spielt nun zwei Klassen höher. Dass sie so schnell eine so wichtige Rolle spielen kann, hätte ich nicht erwartet. Sie kämpft und ackert enorm viel. Zudem hat sie sich auch toll in den Verein integriert, denn sie hat zuletzt auch einen Trainerposten in einer Jugendmannschaft übernommen“, berichtet Legrand, der auch Henrichs Sturmpartnerin Franziska Arens hervorhebt. In den ersten sieben Spielen traf die 27-Jährige neun Mal. „Franzi ist unsere Kapitänin, sie ist die Führungsspielerin, die man sich wünscht und seit 2019 bei uns. Sie kam damals vom VfL Repelen“, sagt Legrand.