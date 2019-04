Galopp : Frauen-Power entscheidet

Krefeld Sibylle Vogt auf Winterfuchs gewinnt das Dr. Busch-Memorial und macht auch Trainerin Carmen Bocskai glücklich. Vor dem vierten Rennen wirft die Stute Do it in Rio den Reiter ab und sorgt für ein großes Chaos.

Das vierte Rennen wurde für den Krefelder Rennclub zu einer sehr enttäuschenden Angelegenheit. Es war das Rennen mit der Wettchance des Tages und somit eines der Highlights. Doch vor dem Start entledigte sich die Totofavoritin Do it in Rio ihres Reiters und drehte drei Runden um die Rennbahn. Somit konnte die Stute, die tags zuvor extra aus Wien angereist war, natürlich nicht am Rennen teilnehmen. Damit war der Krefelder Rennclub gezwungen alle Einsätze die auf Do it in Rio angelegt wurden nach der Prüfung wieder zurück zu zahlen.