Frauen-Handball : Königshof und Gartenstadt marschieren erfolgreich weiter

Krefeld Die Handballerinnen der Adler Königshof und des SSV Gartenstadt sind einfach nicht zu stoppen. Die einen gewannen souverän, die anderen feierten gar ein Schützenfest, das seinesgleichen sucht.

Adler Königshof in Oberliga und der SSV Gartenstadt in Verbandsliga sind nicht zu stoppen. Während die Adler-Frauen zu Hause gegen die Bergischen Panther siegten, landete Gartenstadt bei der SG Überruhr IV einen Kantersieg.

„Es war kein handballerischer Leckerbissen, aber wir haben die Aufgabe souverän gemeistert“, berichtete Adler-Coach Ingo Häußler nach dem 27:21-Erfolg über die Bergischen Panther. In Halbzeit eins ließ man zu viele Chancen liegen, im zweiten Durchgang steigerten sich die Adler-Frauen deutlich. Ein Sonderlob gab es für das Kreisläuferinnen-Duo Patricia Scicolone und Denise Wussow. „Beide haben schöne Tore erzielt, standen gut in der Deckung und haben viel für unser Tempospiel getan“, sagte Häußler.

Bereits am Mittwochabend trafen beide Mannschaften in Krefeld aufeinander, der SSV Gartenstadt kam zu einem 30:23-Erfolg. In Essen wurde es noch deutlicher, das Team von Karsten Schmitz kam zu einem 25:9-Erfolg. „Wir wussten, was auf uns zukommt. Darauf haben wir uns gut eingestellt. Wir hatten immer gute Lösungen, haben eine sehr gute Deckung gestellt. Auch unsere beiden Torhüterinnen waren gut aufgelegt“, berichtete der SSV-Coach. „Vorne haben wir unser Spiel gemacht und am Ende einen souveränen Sieg eingefahren.“