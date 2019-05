Wasserball : Bayer-Frauen greifen wieder nach dem Titel

Krefeld Die Seidenstadtgirl bestreiten am Sonntag das erste Finalspiel um die deutsche Meisterschaft bei den WF Spandau.

Während die deutschen Fußballfans am Samstag nach Berlin schauen, um das DFB-Pokalfinale zu verfolgen, ist der Blick des SV Bayer Uerdingen gleich an zwei Tagen auf die Bundeshauptstadt gerichtet. Gleich vier Teams der Uerdinger machen sich am kommenden Wochenende vom Waldsee aus auf den Weg in die Hauptstadt. Neben den Damen und dem U12 Team, die beide am Sonntag die Reise antreten, werden auch die Herren am Samstag um 16 Uhr in Berlin vertreten sein. Am Montag folgen dann die Schwimmer.

Für die Bayer-Männer wartet in der Aufstiegsrunde mit der SG Neukölln eine Mannschaft auf die Niederrheiner, die derzeit auf Platz zwei steht. Der SV Bayer rangiert gleich dahinter und hat damit ebenfalls einen Aufstiegsplatz in die Gruppe A inne, da dieses Jahr drei teams aufsteigen. Die Schützlinge von Trainer Milos Sekulic liegen bei einem mehr ausgetragenen Spiel einen Punkt hinter Neukölln auf Platz drei und haben mit einem Sieg an der Spree sogar die Chance die Gastgeber zu überholen. „Wir wollen ein gutes Spiel hinlegen und wenn möglich die nächsten zwei Punkte mitnehmen. Außerdem wird es vielleicht auch für einige Jugendspieler die Chance geben sich erneut zu beweisen.“, sagt Trainer Sekulic. Damit verfolgt er weiter die konsequente Linie des Vereins, vermehrt auf die gute Jugendarbeit zu setzen. Besonders der erfolgreiche Einsatz von Patrick Freisem (Jahrgang 2003) ist hier aus den vergangenen Spielen zu nennen.